الأمم المتحدة: 20 ألف عسكري أجنبي ومرتزق موجودون في ليبيا

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز في كلمتها الافتتاحية أمام الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم (الأربعاء)، إنه يوجد في ليبيا 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وأوضحت في كلمتها: «أريد أن أذكر، وكما قلت من قبل، أن الوقت ليس في صالحكم، وأود أن أنبهكم إلى حقيقة أن التقاعس والعرقلة سوف يكلفانكم الكثير»، وفقاً لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقته «وكالة الأنباء الألمانية».

ونبهت ويليامز الليبيين حول بعض المؤشرات للوضع في بلادهم: «توجد الآن 10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وليس في منطقة بعينها. وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية»، وأضافت: «يوجد الآن 20 ألفاً من القوات الأجنبية أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية. وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم».

وتابعت: «هذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، وجودهم في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم».

وفي حديثها للشعب الليبي، جددت ويليامز تحذيرها السابق من «تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وحقيقة أننا نتوقع في غضون شهر واحد، بالضبط في يناير (كانون الثاني) 2021، سيكون هناك 3.‏1 مليون ليبي، من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية».

وأشارت الممثلة الأممية إلى أنه في ظل الأزمات التي تعاني منها ليبيا يرافق ذلك تفاقم أزمة جائحة «كورونا»، وقالت: «لديكم الآن ما يقرب من 94 ألف حالة في ليبيا ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا أن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد».

وتابعت: «هناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب، وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد».