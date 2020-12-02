نقابة عمال النفط تطالب المركزي ومالية الوفاق بصرف ميزانية المؤسسة النفطية

قال الناطق باسم نقابة عمال النفط، لؤي داود، الأربعاء، إن النقابة طالبت المصرف المركزي بطرابلس ووزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بضرورة صرف ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف داود في تصريحات صحفية، أنه تم مناقشة تأخر مرتبات الشركات الخدمية والتي من بينها شركة الحفر الوطنية بالإضافة إلى قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% خلال اجتماع بين النقابة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأربعاء.

وتابع داود أن الاجتماع تناول أيضا مماطلة المصرف المركزي بطرابلس ووزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة في صرف الميزانية الخاصة بالمؤسسة ومحاولة إيجاد وسيلة للضغط عليهم للإسراع في منحها للقطاع.

وأوضح داود أنه تم مناقشة موضوع صيانة وتجهيز مصحة طرابلس للنفط في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإنشاء مصحة خاصة لمستخدمي قطاع النفط في منطقة الجنوب الليبي.

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