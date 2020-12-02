تسجيل 670 إصابة جديدة و 503 حالات شفاء و 4 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل ستمئة وسبعين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين جديدة ومخالطة، بعد إجرائه أربعة آلاف وثمانيمئة وثمانيا وأربعين مسحة، بينما وصلت حالات الشفاء خلال أربع وعشرين ساعة إلى خمسمئة وثلاث حالات، في حين سجلت أربع وفيات بالفيروس.
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قناة ليبيا
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