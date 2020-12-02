وليامز: ليبيا تحتاج إلى مليار دولار لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن ليبيا تحتاج إلى مليار دولار، وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء، من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية.

وأضافت وليامز، في الكلمة الافتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أن توفير هذا المبلغ أمر في غاية الصعوبة الآن «بسبب الانقسامات في المؤسسات، وبسبب وباء الفساد وهذه الطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة».

وأوضحت وليامز أن أزمة الكهرباء يرافقها تفاقم أزمة جائحة كورونا، والتي وصلت عدد الإصابات بها في ليبيا إلى نحو 95 ألف حالة، «نعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد».

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