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بيانات تكشف حجم حركة العبور في “رأس اجدير”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الديوانة التونسية عن بيانات حديثة أظهرت من خلالها حركة العبور في الاتجاهين عبر منفذ رأس اجدير مع ليبيا.

وقالت الديوانة في بيان، إن عدد المسافرين الذين دخلوا تونس خلال الفترة بين 14 و24 من نوفمبر الماضي، بلغ 9910 مسافرين، فيما سجل معبر رأس اجدير خروج 8901 مسافرا باتجاه ليبيا.

وسجلت السلطات التونسية دخول 3305 سيارات فيما خرجت من المعبر عن الفترة ذاتها 2641 سيارة، ووصل عدد الشاحنات الداخلة لتونس خلال الفترة المحددة 849 شاحنة، فيما دخلت إلى ليبيا 456 شاحنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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