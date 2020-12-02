بيانات تكشف حجم حركة العبور في “رأس اجدير”

كشفت الديوانة التونسية عن بيانات حديثة أظهرت من خلالها حركة العبور في الاتجاهين عبر منفذ رأس اجدير مع ليبيا.

وقالت الديوانة في بيان، إن عدد المسافرين الذين دخلوا تونس خلال الفترة بين 14 و24 من نوفمبر الماضي، بلغ 9910 مسافرين، فيما سجل معبر رأس اجدير خروج 8901 مسافرا باتجاه ليبيا.

وسجلت السلطات التونسية دخول 3305 سيارات فيما خرجت من المعبر عن الفترة ذاتها 2641 سيارة، ووصل عدد الشاحنات الداخلة لتونس خلال الفترة المحددة 849 شاحنة، فيما دخلت إلى ليبيا 456 شاحنة.

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