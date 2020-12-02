معيتيق: الليبيون منهكون من الاضطراب الاقتصادي والتفاوت الاجتماعي وانعدام الأمن

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتق، إن الليبيين يعانون من الاضطراب الاقتصادي وتعميق التفاوتات الاجتماعية وانعدام الأمن.

وأوضح معيتيق أن جائحة فيروس كورونا قضية أخرى تضاف إلى معاناة الليبيين المنهكين بالفعل منذ سنوات.

واعتبر أن نهاية التدخل الأجنبي والالتزام الصادق بمصالحة اجتماعية من جميع الأطراف هو العلاج الوحيد لليبيا لكافة المشاكل المتعددة.

وأضاف أن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس العاصمة في نوفمبر كان خطوة أولى لتحديد المسار المؤسسي المستقبلي لليبيا بشكل شامل ومستقل.

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