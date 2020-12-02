شروط أميركية لضخ استثمارات في ليبيا

عقدت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا الثلاثاء اجتماعًا افتراضيًا عبر الدائرة المغلقة مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند وشركات أمريكية لبحث العملية السياسية المتطورة في البلاد، والنظر في آفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأمريكي.

بدوره، قال نورلاند إن العملية السياسية الجارية توفر فرصة فريدة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين لتحقيق الإصلاحات، وجعل ليبيا شريكًا قويًا وموثوقًا لاستثمارات القطاع.

وأعربت الشركات الأمريكية عن رغبتها القوية في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الليبي.

من جهتهم، ذكر قادة الأعمال أن زيادة الاستثمار في طرابلس تتطلب استقرارًا سياسيًا طويل الأجل، إضافة إلى شفافية اتخاذ القرارات الاقتصادية، واتفاقية طويلة الأجل بشأن إدارة الإيرادات، عدا عن توافر بيئة أعمال أكثر تمكينًا، بما في ذلك موافقة البنك المركزي في الوقت المناسب وبشكل متسق على خطابات الاعتماد التي يطلبها المستوردون الليبيون، حتى يفوا بالمدفوعات لشركائها التجاريين الأجانب.

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