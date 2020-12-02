ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

02 December, 2020

أطلقت وحدة مكافحة الكلاب السائبة بجهاز الحرس البلدي بنغازي، حملة واسعة للقضاء على “الكلاب السائبة”، في مختلف مناطق المدينة.

هذا وقد بدأت الحملة بالتنسبق مع شركة قلعة بغداد القابضة لأعمال النظافة، شملت مناطق: وسط البلاد، شارع عمر المختار، وشارع العقيب، وشارع عمر بن العاص، وضريح عمر المختار، امتداد لشارع الفندق البلدي “الأقواس” إلى مفترق مستشفى الجمهورية، للقضاء على الكلاب السائبة