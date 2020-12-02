ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 December, 2020

أكدت مصادر إعلامية متطابقة ،اليوم الأربعاء ،أن مجلس الأمن الدولي قرّر رفع حظر السفر المفروض على أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

و أوضحت المصادر أن المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، بذلت جهودا مضنية مع لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا لـ رفع الحظر ، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق حاولت كغيرها من الحكومات السابقة إعاقة و عرقلة هذه الجهود، إلا أن المبعوثة الأممية كان لها دور حاسم في هذا القرار.