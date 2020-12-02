الزقعلى: الاجتماع الذى دعا إليه السراج كان لتخفيف التوتر بين المؤسسات السيادية

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، غالب الزقلعي، إن دعوة رئيس المجلس، فائز السراج، للاجتماع التشاوري مع المؤسسات السيادية كانت من أجل تخفيف التوتر بين المؤسسات وتأثيره على الاقتصاد.

وأضاف الزقعلي في تصريحات صحفية، أن الاجتماع التشاوري توصل لتوافق حول بحث تداعيات تجميد إيرادات النفط، وإعادة تفعيل اللجان المشتركة من المؤسسات السيادية والشروع في توحيد الميزانية العامة بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي طرابلس.

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