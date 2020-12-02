رئيس “تسييري بنغازي” يتفقد أعمال صيانة وترميم “حوش الكيخيا”

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بجواري بزيارة لمشروع صيانة وترميم بيت المدينة الثقافي “حوش الكيخيا” ببلدية بنغازي، رافقه خلال الزيارة مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة مصطفى الكزة ومسؤول برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي محمد شنبش.

اطلع رئيس المجلس التسييري للبلدية على سير العمل بهذا المشروع الذي يهدف إلى صيانة وترميم مقر بيت المدينة الثقافي الكائن بشارع العقيب بمنطقة وسط البلاد الذي تعرض لإضرار جراء الحرب على الإرهاب.

يُشار بأن هذا المشروع مُمول من برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)‎ ) ويُشرف على تنفيذه مكتب المشروعات بالبلدية بالتنسيق مع جهاز المدن التاريخية.

والجدير بالذكر أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة دور بيت المدينة الثقافي بحيث يُمكن من خلاله تفعيل النشاط الثقافي و الفني في البلدية.