مشاريع خدمية بمناطق بلدية البوانيس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 December, 2020

ناقش الاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلس البلدي البوانيس ومندوبي مشروع تقارب المشاريع الخدمية التي المتوقع تنفيذها خلال العام 2021 واختيار احدى المحلات بالبلدية التي سيتم إنشاء مشروع خدمي بها خلال العام 2021 وفق الخطة السنوية لمشروع تقارب.

واتفق المشاركون في الاجتماع على مقترح مشروع صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة على طول الطريق الرئيسي بمحلة تمنهنت، التي تأتي ضمن برنامج التعاون والتنسيق بين بلدي البوانيس والمنظمات الدولية والمؤسسات من أجل إنشاء عدة مشاريع خدمية داخل مناطق بلدية وادي البوانيس والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.