من المغرب.. أوحيدة لليبيا 24: الفساد يحكم ليبيا والسراج والكبير وصنع الله يتصارعون لتقاسم أموال الشعب والانتخابات هي الحل

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن تغيير رئاسة المجلس هو على رأس جدول أعمال جلسة الالتئام البرلمانية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل في مدينة غدامس، معتبرا أن حل أزمات ليبيا يكمن في الإسراع بإجراء الانتخابات.

وبين أوحيدة في تصريح خاص لليبيا 24 أن الفساد هو من يحكم ليبيا الآن، مشيرا إلى أن الانقسام السياسي سبب الحرب في البلاد.

ولفت أوحيدة، إلى أنه وخلال جلسة مجلس النواب هذه المرة في غدامس سيقرر الأعضاء مكان الجلسة القادمة، مذكرا بأن المقر الدستوري للمجلس سيكون في بنغازي .

وأشار أوحيدة إلى أن السلطة في طرابلس تحت سيطرة المليشيات وكل يوم نفوذها يزيد، مبينا أن هدف النواب الآن إنهاء الأزمة والمليشيات لاستقرار البلاد .

وحول الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أكد أوحيدة أنه صراع على تقاسم أموال الليبيين، مستغربا صحوة الضمير المتأخرة لدى صنع الله، متسائلا هل هذه الصحوة نتيجة إبعاده عن نصيبه في الأموال المنهوبة أم هناك أبعاد أخرى لم تخرج للعلن حتى الآن ..

وبشأن دور تركيا في هذا الصراع قال أوحيدة إن أنقرة مستفيدة من بقاء ما وصفها بعصابة السراج والكبير وصنع الله لتستولي على أموال النفط.

كما أكد أوحيدة، أن التحدي الآن أن يتوافق النواب على كل شيء بعد أن اتفقوا على الدفع نحو العمل على استقرار البلاد بعيد عن المغالبة .

وحول تداول أسماء عن تولي رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة أكد أوحيدة أن الاجتماعات لم تتطرق لأي أسماء سواء في اجتماع تونس أو طنجة، مبينا أن الاجتماعات بحثت معايير اختيار المناصب السيادية فقط.

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