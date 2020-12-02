خطوة ليبية جديدة نحو مكافحة الفساد

عقد في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأربعاء، الاجتماع الـ19 لفريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ليبيا.

ونوقش خلال الاجتماع، أعمال فريق الخبراء والتي تضمنت تنظيم اللائحة الداخلية والخارجية لعمل الفريق الحكومي، واقتراح بعض الخبراء لإعداد التقرير السنوي، الى جانب إعداد دليل خاص بأعمال الفريق.

ووفق بيان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد حضر الاجتماع نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي، وأعضاء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، وشارك فيه أيضا ديوان المحاسبة، ووزارة العدل ومصرف ليبيا المركزي، ومدير مكتب إقرارات الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد.

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