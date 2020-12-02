مجلس الأمن: تعيين ملادينوف مبعوثا أمميا لليبيا يتوقف على إيجاد بديل له بـ«بعثة الشرق الأوسط»

قال مجلس الأمن الدولي، إن ما يتردد حول تعيين نيكولاي ملادينوف، كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا، يتوقف على إيجاد بديل لمنصبه الحالي كمنسق أممي خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

جاءت توضيحات رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماتجيلا، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، خلال ديسمبر الجاري في مؤتمر صحفي بنيويورك الأربعاء، ردا على ما نقلته تقارير إعلامية، أفادت بقرب تعيين ميلادينوف، في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، خلفا لـ«غسان سلامة» المستقيل من منصبه منذ مارس الماضي.

وواصل رئيس مجلس الأمن، متساؤلا «إذا اتفقنا في المجلس على تعيين ملادينوف كمبعوث خاص إلى ليبيا، فماذا سنفعل مع منصب المنسق الأممي لعملية السلام؟»، مشددا أنه لن يتم ذلك قبل إيجاد بديل لملادينوف مشيدا بعمله في وظيفته الحالية.

وكشف المسؤول الاممي على اتفاق غالبية أعضاء المجلس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول ضرورة أن يتزامن تعيين اسم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مع إعلان اسم المنسق الخاص لعملية السلام.

من هو ملادينوف المرشح لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؟

وفي المقابل انتقد مندوب جنوب افريقيا عرقلة تعيين اثنين من المرشحين الأفارقة للمنصب، مؤكدا أن إفريقيا أثبتت قدرتها على معالجة مشاكل القارة، وبالتالي «لا يمكن إخبارنا بأنه ليس لديها مرشح مؤهل» حسب تعبيره.

وتعهد بأنه إذا مضى الأمين العام قدما في اختياره، فإن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيكون له نائب أفريقي، وسيتشاور على نطاق واسع مع الاتحاد.

وناقش ماتجيلا احتمال نشر قوات أوروبية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة «الهشّة» وتدفق الأسلحة الأجنبية إلى ليبيا، على الرغم من أن الاقتراح قُوبل بشكوك من بعض قادة الجيش في ليبيا، على حد قوله.

وفي 11 مارس الماضي، عين الأمين العام للامم المتحدة غوتيريش، ستيفاني وليامز، ممثلة خاصة بالإنابة، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك إلى حين تعيين ممثل جديد.

ومن المقرر أن تركز جنوب أفريقيا خلال شهر ديسمبر الحالي، على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والتشديد على أهمية اتباع نهج استباقي في صون السلام والأمن الدوليين، ولا سيما في شكل توجيه مزيد من الاهتمام إلى آليات الدبلوماسية «الوقائية»، حسبما صرح جيري ماتجيلا.

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