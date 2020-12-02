السعودية ومصر تؤكدان أهمية التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

أصدرت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر بيانا أكدت فيه رفض البلدين للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تزعزع الأمن والاستقرار، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف.

وشدد البلدان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو الماضي، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

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