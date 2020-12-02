محكمة مالطية تُصدر حكمها بحق خاطف “طائرة الإفريقية”

قضت محكمة مالطية، الأربعاء، بالسجن 25 عاما وغرامة 9990 ألف يورو، بحق أحد خاطفي طائرة الخطوط الجوية الإفريقية عام 2016، ويدعى “شاه سوكو موسى” ويبلغ من العمر 29 عاما.

وفي ديسمبر 2016، قام شخصان باختطاف الطائرة التي كانت تحمل على متنها 111 راكبا إضافة إلى الطاقم، خلال رحلة داخلية من مطار تمنهنت في سبها إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وأجبراها على تحويل مسارها إلى مطار فاليتا في مالطا.

وبعد هبوط الطائرة، ترجّل الخاطفان واستسلما بعد الإفراج عن كل الركاب وأفراد الطاقم، وذكرت أنباء بذلك الوقت أن الخاطفين من مؤيدي نظام معمر القذافي، وطلبا اللجوء السياسي، فيما قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، طاهر سيالة، آنذاك، إن الخاطفين يريدان إنشاء حزب سياسي مؤيد للقذافي.

ووجّه الادعاء العام المالطي للمتهمين اللذين ينحدران من مدينة سبها، تهمتي “الخطف وممارسة عمل إرهابي”.

وفي مطلع عام 2019 قررت محكمة مالطية، إطلاق سراح أحد الليبيين المتهمين بخطف الطائرة، بكفالة بعد أن قضى الحد الأقصى المسموح به في السجن دون مُحاكمة، بحسب القوانين المالطية.

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