ماتغيلا: الأمم المتحدة تأخرت كثيرا في تعيين مبعوث لها في ليبيا

قال رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيري ماتغيلا، إن تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام في ليبيا قد تأخر كثيرا بالإضافة لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا التي مزقتها الحرب.

وطالب ماتغيلا، في كلمة بمناسبة تولي جنوب أفريقيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر، الأمم المتحدة بكسر الجمود وتعيين” نيكولاي ملادينوف” مبعوثا أمميا للسلام في ليبيا، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يستطيع المضي قدمًا وتعيين من يعينه كمبعوث أممي في ليبيا، مؤكدا أن الأفارقة سيلتزمون.

وأعرب ماتغيلا عن إحباطه من رفض مرشحين أفريقيين لمنصب المبعوث الأممي ، لافتا إلى أنه سيكون هناك نائب أفريقي للمبعوث الأممي الجديد في ليبيا، موضحا أنه سيتشاورعلى نطاق واسع مع الاتحاد الأفريقي.

وتابع ماتغيلا أنه تم مناقشة إمكانية نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة واصفا إياها بالهشة في ظل تدفق الأسلحة الأجنبية إلى ليبيا، مضيفا أن الاقتراح قوبل بشكوك من بعض قادة قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأعرب ماتغيلا عن أمله في التوصل إلى حل بشأن مراقبة قوية لوقف إطلاق النار في ليبيا والتحقق من مغادرة المرتزقة الأجانب البلاد.

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