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الإخوان تدعم سويكر “مزور اتفاق الصخيرات” للحصول على رئاسة البرلمان

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعتبرت مصادر مطلعة ، أن اختيار جماعة الإخوان بـ عضو مجلس النواب سليمان سويكر كمرشح لها على منصب رئيس المجلس ، ليس مستغربا و لا مفاجئ.

و أضافت المصادر – التي رفضت الكشف عن هويتها – أن سويكر قدم سابقا للجماعة ما يجعله محل ثقة، مشيرة إلى أن الجماعة كانت تسعى للدفع بـ سويكر لمنصب رئاسة المجلس الرئاسي قبل أن تصطدم بعدم وجود أرضية لـ سويكر شعبيا و سياسيا تسمح له بتولي هذا المنصب.

و أشارت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها الجماعة على سويكر، مشيرة إلى أن مرشح الجماعة له سابقة في التزوير من أجل نول رضاها و إثبات ولاءه و تبعيته لها.

و أوضحت المصادر أن سويكر وقع على وثيقة اتفاق الصخيرات دون أن يكون مخولا بالتوقيع عليه ، لافتة إلى أن سويكر ورغم أنه كان عضوا في مجلس النواب إلا أنه لم يكن عضوا بالحوار.

و استندت المصادر إلى تصرحات عضو مجلس النواب محمد العباني، حول دور سويكر في الانقسام السياسي خلال مؤتمر الصخيرات والذي تسبب في التصدع بالمشهد الحالي ، مؤكدا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب كلف سويكر و سعاد الشلي بالتوقيع على الاتفاق وهما غير مختارين من قبل مجلس النواب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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