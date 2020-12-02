سيريني: بناء السلام في ليبيا مهم لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني، أن بلادها على قناعة بأن الأولوية في معالجة الأزمات في منطقة البحر الأبيض المتوسط هي تعزيز الحوار والبحث عن حلول سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأزمة الليبية تعزز هذه القناعة.

وأشارت سيريني في كلمة لها اليوم إلى أن بناء السلام في ليبيا مهم لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط بأسرها، وأن النهج المشترك من المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لدعم الجهود الليبية من أجل إحلال السلام، منوهة بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يعد خطوة إيجابية للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها.

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