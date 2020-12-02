غياب الإنارة في مطار غدامس وراء تأجيل سفر النواب من طنجة

قال عضو مجلس النواب عن مدينة غدامس، عبدالقادر هيبة، اليوم الأربعاء، إن سبب تأخر وصول أعضاء مجلس النواب من طنجة المغربية، يعود إلى ظروف فنية، على رأسها عدم وجود إنارة ليلية فى مهبط مطار غدامس وأن الوفد سوف يصل غدا.

وأضاف هيبة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عددا من اعضاء مجلس النواب وصلوا إلى غدامس فعلا، وموجدون بالمدينة فى انتظار وصول باقي النواب غدا ..

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب بالبرلمان الليبي، صالح إفحيمه، تأجيل رحلة طنجة التي ستقل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في المغرب، للانعقاد في غدامس إلى الغد.

وكتب إفحيمه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «إذا فرضنا حسن النوايا فإن خللا فنيا يتسبب في تأجيل رحلة طنجة غدامس إلى غدا صباحا إن شاء الله».

وتابع هيبة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق فى غدامس لاحتضان جلسة لمجلس النواب الليبي، لافتا إلى وجود استعدادات على أعلى مستوى في جميع الجوانب الأمنية والقاعة والإقامة والإعاشة.

ولفت إلى أهالي غدامس مرحبون وجاهزون لاستقبال النواب، آملين أن يكون الحل للأزمة الليبية داخل ليبيا وليس خارجها.

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب فى طنجة اتفق فيها الحاضرون على عقد جلسة داخل ليبيا فى غدامس

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