وليامز: 20 ألف أجنبي يعملون على احتلال ليبيا

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إنه يوجد في ليبيا في الوقت الراهن 10 قواعد عسكرية في جميع الأنحاء، مضيفة أن 20 ألفاً من القوات الأجنبية أو المرتزقة في تشغل هذه القواعد

وأكدت ويليامز في كلمتها الافتتاحية أمام الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، أن هذا لأمر يعد انتهاكا مروّعا للسيادة الليبية.

وأوضحت ويليامز أن وجود هذه القوات الأجنبية ليس لمصلحة الشعب الليبي، بل هم في ليبيا لمصلحة بلادهم، مشيرة إلى أنهم يتسببون في تدفق السلاح إلى ليبيا، مؤكدة أن البلاد ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.

وأشارت ويليامز إلى أن البعض يرى أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنها تؤكد على أنهم يعملون على احتلال البلاد.

ونبهت ويليامز إلى أن الوقت ليس في صالح الشعب، مشددة على أن التقاعس عن حل أزمات البلاد سوف يكلف الشعب الكثير.

كما جددت ويليامز تحذيرها من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، موضحة أنها تتوقع أنه في غضون شهر واحد، وبالتحديد في يناير 2021، سيكون هناك 3.‏1 مليون ليبي، بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وأشارت ويليامز إلى أنه في ظل الأزمات التي تعاني منها ليبيا يرافق ذلك تفاقم أزمة جائحة «كورونا»، لافتة إلى أنه يوجد في الوقت الراهن ما يقرب من 94 ألف حالة في ليبيا ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، مؤكدة ان هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد.

وأشارت ويليامز إلى وجود فاعلين أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب، وأن هنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.

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