ويليامز: الحوار السياسي هو الحل الأمثل للأزمة الليبية

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن أفضل سبيل للمضي قدما في حل الأزمة الليبية هو من خلال الحوار السياسي، كان ذلك خلال كلمتها اليوم في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

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