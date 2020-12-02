ليبيا الان

مجموعة العمل الاقتصادية تدعم قرار تجميد عائدات النفط

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية أمس، طالبوا بحل ليبي تفاوضي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وأعلنوا دعمهم لقرار تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، لحين التفاوض على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة بين الفرقاء الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك