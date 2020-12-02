مجموعة العمل الاقتصادية تدعم قرار تجميد عائدات النفط

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية أمس، طالبوا بحل ليبي تفاوضي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وأعلنوا دعمهم لقرار تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، لحين التفاوض على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة بين الفرقاء الليبيين.

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