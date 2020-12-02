مجموعة العمل الاقتصادية تدعم قرار تجميد عائدات النفط

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية أمس، طالبوا بحل ليبي تفاوضي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وأعلنوا دعمهم لقرار تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، لحين التفاوض على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة بين الفرقاء الليبيين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
ويليامز: الحوار السياسي هو الحل الأمثل للأزمة الليبية
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
ابو الغيط: الوضع في ليبيا معقد بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
وليامز: 20 ألف أجنبي يعملون على احتلال ليبيا
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
غياب الإنارة في مطار غدامس وراء تأجيل سفر النواب من طنجة
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك