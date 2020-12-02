بالصور.. رئيس جهاز الشرطة السياحية في جولة في مدينة بن تليس الأثرية شرق بني وليد

تفقد رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بني وليد، بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حسن بربة، رفقة مراقب الآثار ومدير مكتب إدارة المدن التاريخية ببني وليد، مدينة بن تليس الأثرية شرق بني وليد.
وأوضح بربة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذه الجولة تأتي لمتابعة وحماية المعالم والأماكن السياحية لمدينة بني وليد، والتي تتعرض للأضرار والتعديات من قبل بعض المواطنين.
وأكد بربة، ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية بحماية الآثار، وجعل هذه الجولات تقام بشكل دوري ومستمر للحفاظ على المعالم الأثرية التي تتميز بها مدينة بني وليد .
وتذخر مدينة بني وليد بالمعالم الأثرية، ومنها مدينة بن تليس الأثرية، والتي توجد على بُعد تسعة كيلومترات من حافة الوادي الشمالية، حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 212 مترًا على ربوة صخرية من الحجر الجيري الصلب، يحدها من الشمال حي العطيات ومن الجنوب وادي بني وليد، ومن الشرق حي اليعاقيب ومن الغرب حي المغاربة .
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