الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية

نقلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا تأكيده وجود أكثر من مليون ليبي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وأوضح المكتب أنه يسعى للحصول على 189 مليون دولار لدعم 450 ألف شخص من أكثر الفئات احتياجا مع بداية العام القادم.

وأضاف المكتب في تقريره السنوي أنه قد تلقى 417 بلاغا يفيد بوقوع ضحايا مدنية في شهر يونيو بسبب الصراع المسلح في البلاد بالإضافة إلى تسجيل 28 هجومًا على منشآت طبية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، لافتا إلى أنه تم تدمير المرافق الصحية والمدارس والبنية التحتية للمياه والمنازل في الفترة ما بين يناير وسبتمبر.

وتابع المكتب أن 392 ألف شخص نازح ما زالوا عالقين بسبب الأزمات التي تُعيق عودتهم إلى ليبيا.

وأضاف المكتب أن الحجم الحقيقي للوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا لا يزال غير معروف بسبب النقص في الإمدادات في البلاد، موضحا أن خطة التأهّب لا تزال بحاجة إلى الموافقة.

وتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أن أكثر من مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في العام المقبل بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الحالي، مبيّنًا أن أعلى الاحتياجات الإنسانية في المدن، هي “الكفرة وبنغازي وإجدابيا وطرابلس” نظرًا لوجود النازحين والمهاجرين فيها.

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