تعليم الوفاق توقع اتفاقا لتدريس اللغة الإيطالية مطلع العام المقبل

وقع القائم بالأعمال في السفارة الإيطالية بطرابلس والتر دي مارتينو، ووزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اتفاقا يسمح بتدريس اللغة الإيطالية في المدارس الثانوية في ليبيا، كلغة ثالثة بعد العربية والإنجليزية.

وأكدت وسائل إعلامية، أن اللغة الإيطالية لازالت حاضرة جداً في اللهجة الليبية لطرابلس، لاسيما من الناحية الفنية والثقافية والزراعية والصيد.

ولفتت إلى أنه سيتم تدريب المعلمين خلال الأشهر المقبلة، حتى يمكن تدريس اللغة الإيطالية اعتبارًا من العام المقبل في المدارس الثانوية من سن 12 عامًا فما أزيد.

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