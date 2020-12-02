البعثة الأممية تدعو لإطلاق سراح نائب رئيس مستشفى الخضراء الذي اختطفه مسلحون بطرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء، إلى إطلاق سراح نائب رئيس مستشفى الخضراء الصديق خلف الله بن دلة الذي اختطفه مسلحون في العاصمة طرابلس ظهر الثلاثاء.

وقالت البعثة في بيان لها إن بن دلة البالع من العمر 66 عاما هو جراح عظام معروف قد اختطف ظهر أمس الثلاثاء في منطقة 11 يونيو بطرابلس.

وأضافت البعثة أن بن دلة تعرض لكمين حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحون يرتدون زيا نظامياً، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وطالبت البعثة بإطلاق سراح بن دلة الفوري وغير المشروط، معربة عن قلقها من ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.

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