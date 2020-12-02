مرتزقة موالون للوفاق يمولون الجماعات الإرهابية في مالي بالسلاح والذخائر

كشفت مصادر ليبية عن خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في أقصى المناطق الجنوبية على الحدود مع الجزائر والنيجر وصولا إلى مالي.

وأوضحت المصادر أن أغلب المرتزقة التشاديين الموالين لمليشيات الوفاق في منطقة حوض مرزق يمولون الجماعات الإرهابية في مالي بالسلاح والذخائر، مؤكدين أن الوقود يتم تهريبه من ليبيا إلى مالي وجنوب الجزائر.

وأضافت المصادر أن التنظيمات اتبعت طرق عديدة لجمع السلاح في المناطق الجنوبية الحدودية، مبينين أنهم أحيانا ينتدبون بعض الأشخاص في أغلب المناطق لشراء الأسلحة والذخائر بمبالغ كبيرة.

وأكدت المصادر أن الجماعات الإرهابية تعول بشكل كبير في الوقت الحالي على ما يصلها من مناطق حوض مرزق وأوباري من سلع وأسلحة ومحروقات، موضحة انهم يستغلون الفراغ الأمني الموجود في تلك المناطق نتيجة سيطرة مرتزقة وميليشيات الوفاق عليها.

وقال المحلل السياسي، محمود المصراتي، إنه بعد تمكن الجيش من هزيمة التنظيمات الإرهابية في مناطق شرق ووسط البلاد، هربت إلى المناطق الجنوبية القريبة من المثلث الحدودي الذي يربط ليبيا والنيجر والجزائر ثم مالي والذي ينشط فيه الإرهابيون بكثافة.

وأضاف المصراتي، أن السبب الرئيس وراء انتشار الإرهابيين في جنوب البلاد ما تقدمه تركيا وقطر من دعم لميليشياتهما، علاوة على غياب السلطة في طرابلس.

وأكد المصراتي على أن تنظيم القاعدة خطط بشكل كبير للسيطرة على مناطق بدول تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، موضحا أن تركيا تسعى بقوة لتمكين المتطرفين الموالين لهم لضمان الحفاظ على مصالحها.

وتشهد مناطق الجنوب الغربي خروقات أمنية نتيجة تسلل بعض العناصر الإرهابية التي تم جلبها من تركيا لأغلب القرى الواقعة في الصحراء الجنوبية، حيث وجدت حاضنة لهم بفضل سيطرة المرتزقة التشاديين الموالين لمليشيا الوفاق.

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