الدولية للهجرة توزع صدقات على 3250 نازحا ليبيا غرب البلاد

وزعت المنظمة الدولية للهجرة صدقات على 3250 نازحا ليبيا غرب البلاد، موضحة انها شملت مواد إغاثة أساسية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أنه تم توزيع المواد على النازحين في درج وأوال ونالوت، وقد نزحت هذه العائلات منذ 2011 من غدامس وتاورغاء وطرابلس.

وقالت المنظمة إن المستلزمات التي يتم توزيعها تشمل بطانيات ومراتب وأقمشة للمشمعات ومستلزمات النظافة، وغير ذلك مما يتماشى مع انتشار جائحة كورونا وموسم الشتاء الحالي.

وأشارت المنظمة إلى أنه يتم تقديم هذه المساعدة استجابة لطلب من وزارة الدولة لشؤون النازحين ورئيس لجنة الأزمات، موضحة أن هذا المشروع يتم دعمه من قبل الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي.

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