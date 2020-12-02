الخارجية السودانية تعلن «إجلاء» دفعة جديدة من مواطنيها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية وصول 143 مواطنا سودانيا عائدا من ليبيا إلى مطار الخرطوم صباح الأربعاء، واشارت الوزارة إلى أن عودة الدفعة (13) من السودانيين، جاءت «في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة في طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا».

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أنها «قامت مع بعثتها فى طرابلس بالتنسيق والترتيب مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى السودان»، وكشفت عن وجود ترتيبات لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها «لإجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا، وأهابت بأبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة فى طرابلس مباشرة»، مضيفة أن «أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى أرض الوطن».

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