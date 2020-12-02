وليامز وصالح يؤكدان على إنهاء الانقسام والمضي للانتخابات

ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقالت البعثة في حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن الطرفين أكدا على ضرورة الإسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي لإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما للانتخابات.

وكانت وليامز قد شددت في كلمتها الافتتاحية بالاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، على أهمية كسب الوقت لمعالجة ما أسمته بالأزمة الخطيرة للوجود الأجنبي في ليبيا، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأكدت وليامز أن أفضل طريقة للمُضي إلى الأمام هي الحوار السياسي من أجل اتخاذ القرار ومعالجة أزمة الحوكمة وتوحيد المؤسسات، مضيفة أن الحوار يتعلق بمشاركة المسؤولية للأجيال القادمة وليس بتقاسم السلطة كما يعتقد البعض

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