القبلة.. صحراء “منسية” تأسر قلبك وعقلك بجمالها (صور)

جميلة صحراء ليبيا، وجميل مناخها، تأخذك الدهشة إلى أقاصٍ بعيدة في الخيال وأنت تتأمل المشاهد من قلب الصحراء الجنوبية الغربية أو ما يُعرف بالقبلة، هنا تبوح الطبيعة بكامل سرها، وتكشف زينتها للناظرين الذين يغوصون في سحرها ويؤسفهم عدم الاهتمام بها.

تتربّع الكثبان الرملية على طول الطريق، ويصل ارتفاعها إلى 800 متر في طبيعة ما تزال عذراء، فالرمال النقية تدخل في عدة صناعات مثل الزجاج وكشافات السيارات ومستحضرات التجميل وشاشات الهواتف الذكية وفي قطاع الإسكان والإعمار.

فضلا عن المساحات الصحراوية الشاسعة تجد كذلك أنواعاً عديدة من الصخور النارية الصلدة ذات اللون الوردي مشبعة بأكسيد الحديد والهماتايت والفلسبارات والصخور الجرانيتية، كما تجد القواقع والمحار والجبس الأبيض وتربة الياجور الحمراء.

جميع ما ذكر مبعثر في صحراء ليبيا العذراء التي ما تزال تبحث عمّن يهتمون بها ويستثمرون خيراتها.

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