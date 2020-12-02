شندب يعلق على رفع الحظر عن أسرة القذافي: خلط جوهري للأوراق في الساحة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 December, 2020

علق الصحفي اللبناني علي شندب، على ما تداول بشأن قرار مجلس الأمن الدولي برفع حظر السفر المفروض على أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال شندب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏إذا صحت المعلومات المتداولة عن رفع مجلس الأمن الدولي الحظر عن أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فهذا يعني أن خلطا جوهريا للأوراق على الساحة الليبية في ظل تعثر مسارات الحوار السياسية والعسكرية التي تديرها مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز”.

” style=”height: 401px;”>