ضبط مخالفات بالمخابز والمطاعم ومحال اللحوم في عدد من أحياء طرابلس

أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة إطلاق، حملة رقابية زارت، ، سبعة أحياء في العاصمة طرابلس حتى الأسبوع الماضي .

وأوضح عبد الحميد العكاري المسؤول في إدارة المكاتب التابعة لمركز الرقابة في تصريح صحفي أنه تمكن من ضبط مخالفات عديدة، في المخابز والمطاعم ومحال اللحوم، مضيفا أن استمرار الفوضى الأمنية شجع التجار الجشعين على التجاوزات..

وأضاف العكاري أن نشاط المركز في توسع لتطاول الحملات الرقابية مدناً خارج طرابلس، مشيراً إلى أنّ إحدى الحملات زارت مدينة هون البعيدة عن طرابلس بنحو 500 كم، في محافظة الجفرة، لتكتشف انتشاراً كبيراً لمواد غذائية منتهية الصلاحية، لكنّ الأخطر اكتشاف مواد غذائية تحتوي ألواناً محظورة بموجب المعايير القياسية الليبية.

وشدد على أن إجراءات الإقفال يجب أن تطاول “أسواق الجملة التي ما زالت تحتمي بسلاح المجموعات المسلحة وعلى صلة بنافذين في الجهات الرقابية لا سيما في الموانئ يشاركونها جريمة تسرب الأغذية الفاسدة”.

ولفت إلى أنّ أنشطة مكاتب مركز الرقابة على الأغذية، والحرس البلدي، عادت منذ نحو سنتين، بينما لا تزال الأغذية الفاسدة، ومنتهية الصلاحية، تتدفق على المواطنين بنفس الوتيرة السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24