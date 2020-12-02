موظفو محطة أوباري يحتجون على إيقاف “التمويل والإعاشة”

نظم موظفو محطة أوباري الغازية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على خلفية إيقاف شركة وادي عتبة المكلفة بالتمويل والإعاشة عن مستخدمي المحطة دون سابق إنذار ما تسبب في خلق نوع من التوتر بين العاملين وأيضا تعطل العمل في بعض الأقسام الفنية.

وطالب المحتجون شركة الكهرباء بضرورة التدخل لإنهاء هذه التصرفات “اللامسؤولة” من قبل الشركة المعنية والا سيضطرون إلى تصعيد الموقف والدخول في اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم.

وأكد أحد الموظفين لقناة “218”، أن احتجاجهم مستمر ولم يتم التوصل إلى حل حتى مساء الأربعاء.

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