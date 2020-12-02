“الوطنية للنفط”: “عمار” رئيسا جديدا للجنة الإدارة الجديدة بشركة أكاكوس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مراسم تسليم واستلام لجنة الإدارة لشركتي الواحة للنفط والمشغل اكاكوس للعمليات النفطية، بمقر المؤسسة.

وبحسب إيجاز صحفى للمؤسسة، استلم أحمد عمار مهامه كرئيس للجنة الإدارة الجديدة المشغل لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، ليخلف السيد نوري الصيد، والذي استلم بدوره رئاسة لجنة الإدارة لشركة الواحة للنفط.

وفي كلمته شكر أحمد عمار ، كل عاملي شركة الواحة للنفط بجميع مواقعها على ما قدموه ويقدمونه من جهود حتى هذه اللحظة، وخاصة في انجازهم للعديد من اعمال الصيانة للتسربات الناجمة عن الاقفالات في ظروف صعبة للغاية، مشيراً بأنهم كانوا في الموعد دائماً برغم كل التحديات التي واجهتهم، كما وجّه شكره وتقّديره لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على الدعم المستمر طيلة السنوات الماضية والثقة الكبيرة ليستلم مهامه كرئيس للجنة الإدارة بشركة أكاكوس، متمنياً في الوقت نفسه التوفيق للسيد نوري الصيد في مهمته الجديدة كرئيس للجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط، واختتم كلمته بأن قطاع النفط والمتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها هو من وحد كل الليبيين وجمعهم تحت راية واحدة.

ومن جهته أكد نوري الصيد، بأنه ومن خلال التعاون مع أعضاء لجنة الإدارة وجميع العاملين بشركة الواحة للنفط، لن يدّخر أي جهد في سبيل تطويرها واستكمال مشاريعها الهامة التي ستدعم الاقتصاد الوطني، وتمنى التوفيق للسيد أحمد عمار في رئاسته لشركة أكاكوس، كما وجّه شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على كل الجهود والدعم لجميع الشركات، وادارتهم الحكيمة لقطاع النفط طيلة السنوات السابقة.

.وتمت مراسم التسليم والاستلام بحضور كل من، رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذها، رمضان بن شعبان، فاضل عقيل، كما حضر احمد المجبرى العضو السابق للشؤون المالية للجنة الادارة بشركة الواحة للنفط، انور شهلول عضو لجنة الإدارة الجديدة لدى الشركة، كما حضر فعاليات هذه المراسم عضوي لجنة الإدارة المشغل بشركة اكاكوس للعمليات النفطية اسامة اللطعى، احمد الغزال..