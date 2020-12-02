الدرسي: نواب متحالفون مع الوفاق يعرقلون سير الحوار السياسي

اتهم عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، نوابا منشقين متحالفين مع حكومة الوفاق غير المعتمدة بعرقلة سير الحوار السياسي.

وأضاف الدرسي في تصريح صحفي، أن تحركات جناح تنظيم الإخوان داخل مجلس النواب يدعو للتشكيك في جدية عقد جلسة جديدة من الحوار في غدامس.

على صعيد آخر، قال الدرسي إن المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تتمتع بكثير من الواقعية، موضحا أنها لا تجاوز الحقائق التاريخية في البلاد.

وأوضح الدرسي أن المبادرة التي قدمها صالح وتقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يتم سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في غرب ليبيا.

وأضاف الدرسي أنه بموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، موضحا أن بعض الجهات لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.

ولفت الدرسي إلى أن المقترح الأساسي الذي عقدت لقاءات قمرت في تونس على أساسه، يتمثل في منح ثلاث حصص من المجلس الرئاسي لشرق ليبيا، بينما ستكون الحكومة من غرب ليبيا، مقابل ذهاب مجلس النواب إلى جنوب ليبيا.

وأكد الدرسي أن حوار الأمم المتحدة في قمرت التونسية تأثر بسبب دخول المال الفاسد، في محاولة لخلط الأوراق وعرقلة المضي قدما نحو حل سياسي.

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