الضرائب: تطبيق قرار الوفاق بدفع الشركات القابضة 40% من أرباحها للخزانة ما زال قيد الدراسة

قال نائب مصلحة الضرائب في غرب ليبيا، عمر الزروق، إن المصلحة تعمل على تطبيق قرار وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة والخاص بتفعيل القانون رقم 24 لسنة 2016.

وأشار الزروق في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن القانون الصادر في 2016 لم يفعل حتى الآن، موضحا أن المصلحة تعمل مع المالية على إيجاد طريقة يمكن من خلالها تطبيق القرار والذي ما زال قيد الدراسة.

وأضاف الزروق أنه من المتوقع أن تتوصل المصلحة ووزارة المالية لآلية تتمكن من خلالها من تطبيق القرار وخصم الأرباح من الشركات المساهمة والقابضة.

وكان وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، قد طلب من الشركات العامة القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم خزانة الدولة.

وكانت مالية الوفاق قد أوضحت في وقت سابق، أن ذلك يأتي توافقا مع القانون رقم 24 لسنة 2016 والذي ينص على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40% من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة.

مالطا تصدر حكما بسجن ليبي من بين اثنين كانا قد تورطا في اختطاف طائرة

حكمت قاضية في مالطا اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 25 عاما على أحد الليبيين الاثنين اللذين تورطا في اختطاف طائرة وأجبرا الطيار على تغيير مسارها إلى مالطا قبل أربع سنوات.

وقالت القاضية، إنه على الرغم من أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي شخص فقد وجب على المحكمة أن تظهر أنها تأخذ مثل تلك الأفعال الإرهابية بأقصى قدر من الجدية.

وقد اختطف الشخصان الطائرة وهي تابعة للخطوط الجوية الإفريقية من طراز “إيرباص 320″، أثناء رحلة داخلية لها إلى طرابلس، في 23 ديسمبر 2016.

وكان هذان الشخصان قد هددا بتفجير الطائرة في حال عدم الامتثال لمطالبهما، إلا أن حكومة مالطا رفضت التفاوض قبل إطلاق سراح جميع الركاب البالغ عددهم 109 ركابا.

وبعد أربع ساعات، استسلم الخاطفان دون إيضاح مطالبهم وتبين أن أسلحتهما كانت مزيفة.

واعترف أحدهما ويدعى موسى شاها بضلوعه في عملية الاختطاف، وهو ما صدر بحقه اليوم حكم بالسجن 25 عاما، أما المتهم الآخر ويدعى علي أحمد صالح فينفي تورطه في عملية الاختطاف.

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