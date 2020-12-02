“المركز الوطني”.. إحياء اليوم العالمي لمرض الإيدز

أحيت إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً -التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض- اليوم العالمي لمرض الايدز، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، تحت شعار “تضامننا معا.. مسؤولية مشتركة”

انتظمت مفردات الحفل بمقر المركز في مدينة طرابلس وافتُتح بكلمة لمدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض للدكتور بدر الدين بشير النجار وقد أكد من خلالها على ضرورة توفير الرعاية الصحية لكل المتعايشين مع المرض وأن يتمتعوا بكل حقوقهم المشروعة وتوفير الحياة الكريمة لهم ..

كما تخلل هدا الحفل بيان لإدارة مكافحة الإيدز أكدت من خلاله “الالتزام بالهدف السامي الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز و المتمثل في القضاء على الإيدز كمشكلة صحة عامة بحلول سنة 2030 وهو ما يمكن ترجمته إلى ثلاثة أغراض رئيسية تتمثل في عدم وجود حالات جديدة للإيدز – عدم وجود وفيات بسبب الإيدز – عدم وجود وصم وتمييز للمتعايشين.

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