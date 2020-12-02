مرغم: صنع الله يحاول إرباك المشهد وبيان السراج حول تجميد أموال النفط باهت

قال محمد مرغم عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 اليوم الأربعاء، إن رئيس مؤسسة النفط مهمته تصدر الخام وتطويره وليس له الحق في التصرف بالإيرادات.

وأضاف مرغم في تصريح إعلامي أن صنع الله يلعب في منطقة فراغ تشريعي وقانوني في ظل عدم تمتع المؤسسات العليا في الدولة بشرعية.

واعتبر مرغم أن هناك ما وصفها باستراتيجية لحرمان قوات الوفاق من مورد النفط لإفساح الطريق لتحرك حفتر نحو العاصمة مرة أخرى، معتبرا أن تحركات صنع الله الأخيرة تدل على وجود خطة لدعم حفتر بطريقة سلبية بسحب دعم قوات الوفاق.

واعتبر أن بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بشان تجميد موارد النفط باهتا ولا يتضمن أي خطوة لحل الأزمة ولم يتطرق إلى أسباب الإغلاق ، وهناك علامات استفهام حوله ي ظل تأزم علاقة السراج مع الصديق الكبير.

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