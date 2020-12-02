“الثني”: يجب توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء على ضرورة توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الليبية في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور حسين محمد.
وناقش الاجتماع آلية الاهتمام بالاستثمارات الأفريقية ومتابعة إدارتها وإزالة أية عوائق تعترضها.
وأكد رئيس الحكومة مجددا على ضرورة المحافظة على المقدرات الليبية من العبث والإهمال، وشدد على ضرورة العمل على توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار بما يجعلها قادرة على إدارة أموالها لتعود بالخير على كافة الليبيين.
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