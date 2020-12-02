“الثني”: يجب توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء على ضرورة توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الليبية في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور حسين محمد.

وناقش الاجتماع آلية الاهتمام بالاستثمارات الأفريقية ومتابعة إدارتها وإزالة أية عوائق تعترضها.

وأكد رئيس الحكومة مجددا على ضرورة المحافظة على المقدرات الليبية من العبث والإهمال، وشدد على ضرورة العمل على توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار بما يجعلها قادرة على إدارة أموالها لتعود بالخير على كافة الليبيين.