التكبالي: جماعة الإخوان يتفاوضون على شيء وفي رأسهم أشياء أخرى

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الأربعاء، إنه يصعب الخديث مع جماعة الإخوان، لأنهم ليس لهم كلمة على الإطلاق.

وأضاف التكبالي في تصريح إعلامي إن عناصر الأخوان المسلمين في ليبيا يجلسون معك ويتفوضون على شيء وفي رأسهم أشياء أخرى تماما، مضيفا أن هذا الأمر يحدث اليوم من جماعة الأخوان.

وبين عضو مجلس النواب إن تكوين حكومة في ليبيا لن يترتب عليها أن تكون هذه الحكومة قادرة، مبينا أن تلك الحكومة لن تبتعد كثيرا عن سياسات فائز السراج رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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