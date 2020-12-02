تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية يعود للواجهة في واشنطن

ليبيا – أعاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي”تيد كروز” تقديم قانون إدراج جماعة الإخوان المسلمين في خانة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأعرب “كروز” السيناتور عن ولاية تكساس في تغريدة له نشرها في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد عن بالغ فخره بخطوته هذه التي قدم من خلالها ومعه زملائه “جيم إينهوف” و”بات روبرتس” و”رون جونسون” مشروع القانون للمضي قدما في معركة الولايات المتحدة مع الإرهاب الإسلامي المتشدد.

وفي التقرير الإخباري المرفق بالتغريدة والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للسيناتور “تيد كروز” الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أيضا شدد “كروز” على وجوب تحميل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية تمويل الإرهاب الإسلامي المتشدد والترويج له مثمنا في ذات الوقت خطوة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب التي سمت هذا الإرهاب باسمه وتحارب انتشاره بوصفه تهديد محتمل.

وأضاف بأنه يتطلع لتلقي معلومات إضافية يتطلبها تشريع هذا القانون من الخارجية الأميركية التي ستحدد كون هذه الجماعة تنطبق عليها المعايير القانونية للإدراج في خانة المنظمات الإرهابية الأجنبية فالوزارة معنية بتقديم تقرير لمجلس الشيوخ بهذا الخصوص.

وأكد “كروز” أن العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي خلصوا منذ فترة طويلة إلى أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط كاشفا عن عزمه وزملائه على مواصلة العمل لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب.

بدوره قال السيناتور “إينهوف” إن الجماعة ومنذ تأسيسها في مصر تسعى والمرتبطين بها للدعوة والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والفرق الأخرى من المسلمين وتدعم الإرهابيين المتشددين المدرجين على قوائم الإرهاب العالمية معربا عن فخره ومن معه بإعادة تقديم مشروع القانون واستمرارهم في المناداة بمكافحة الإرهاب المتطرف وإدانة المنظمات الإرهابية الأجنبية ومحاسبتها على الشر الذي ترتكبه.

يشار إلى أن السيناتور “تيد كروز” من الدعاة الدائمين لإدراج جماعة الإخوان المسلمين مع منظمات أخرى تروج للإرهاب في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للقانون الأميركي إذ قام بتقديم مشروع قانون بالخصوص لأول مرة في العام 2015 وأعاد تقديمه للمرة الثانية في العام 2017 ليعاود الكرة في العام 2020 ويعيد تقديمه مرة أخرى لمجلس الشيوخ الأميركي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية