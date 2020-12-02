الخارجية السودانية تعلن عودة 143 سودانيا من ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية وصول 143 مواطنا سودانيا عائدا من ليبيا إلى مطار الخرطوم صباح الأربعاء.

وأضافت الخارجية في تغريدة لها عبر موقع “تويتر” أن هذا العدد يعد الدفعة رقم 13 من السودانيين الذين يتم إعادتهم عبر جهود مشتركة من السفارة السودانية بليبيا وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا».

وبينت أنها قامت مع بعثتها فى طرابلس بالتنسيق والترتيب مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى السودان، وكشفت عن وجود ترتيبات لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها إجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا، داعية أبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة فى طرابلس مباشرة، مضيفة أن أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى السودان.

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