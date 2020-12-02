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سبها.. إنارة “شارع جمال عبدالناصر” بالطاقة الشمسية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر بلدية سبها – الأربعاء- مراسم توقيع البدء في تنفيذ إتفاقية مشروع تركيب أعمدة الإنارة التي تعمل بخلايا الطاقة الشمسية، لشارع جمال عبدالناصر ، في خطوة بديلة لإنارة شوارع المدينة في ظل أزمة الكهرباء التي تشهدها عموم البلاد والمناطق الجنوبية على وجه الخصوص.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سبها إن الطرفان الموقعان على المشروع المجلس البلدي ومدير مطار سبها الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP Libya وتمتد أعمال المشروع على طول شارع جمال عبدالناصر، بدايةً من مطار سبها الدولي إلى “حي عبدالكافي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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