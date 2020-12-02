دبرز: هناك شبع إجماع على التئام مجلس النوب

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة بالقاسم دبرز، أمس الأربعاء إن هناك شبه اجماع على أن مجلس النواب سيلتئم، والأمور تسير في هذا الاتجاه بحسب تعبيره.

وأضاف دبرز في تصريح إعلامي أن هناك من عطل كل التفاهمات التي تم الوصول إليها مضياف أن هناك ما وصفها بعشرين خط أحمر في المادة 8 من الاتفاق السياسي.

وبين عضو ما يسمى بمجلس الدولة أنه تم الاتفاق على عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لتجاوز كل الأمور، متهما أشخاصا لم يسمهم بتعطيل عطل المسار والتقدم في العملية السياسية، داعيا إلى التفريق بين من أنجز واجباته ومن عطلها.

وطالب دبرز ، بضرورة تركيز الجهود على إبراز ما وصفها بخطورة الحوارات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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