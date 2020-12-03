مالطا تصدر حكما بسجن ليبي متهم بالتورط في اختطاف طائرة

حكمت قاضية في مالطا أمس الأربعاء، بالسجن لمدة 25 عاما على أحد الليبيين الاثنين اللذين تورطا في اختطاف طائرة وأجبرا الطيار على تغيير مسارها إلى مالطا قبل أربع سنوات.

وقالت القاضية، إنه على الرغم من أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي شخص فقد وجب على المحكمة أن تظهر أنها تأخذ مثل تلك الأفعال الإرهابية بأقصى قدر من الجدية.

وكان شخصان ليبيان قد اتهما باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية من طراز “إيرباص 320″، أثناء رحلة داخلية لها إلى طرابلس، في 23 ديسمبر 2016.

وكان هذان الشخصان قد هددا بتفجير الطائرة في حال عدم الامتثال لمطالبهما، إلا أن حكومة مالطا رفضت التفاوض قبل إطلاق سراح جميع الركاب البالغ عددهم 109 ركابا.

وبعد أربع ساعات، استسلم الخاطفان دون إيضاح مطالبهم وتبين أن أسلحتهما كانت مزيفة.

واعترف أحدهما ويدعى موسى شاها بضلوعه في عملية الاختطاف، وهو ما صدر بحقه اليوم حكم بالسجن 25 عاما، أما المتهم الآخر ويدعى علي أحمد صالح فينفي تورطه في عملية الاختطاف.

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