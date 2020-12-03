“الرابطة” .. شبكة ألياف بصرية لتحسين الاتصالات

شهدت بلدة “الرابطة” التابعة لبلدية غريان بالجبل الغربي إجراءات البدء في تنفيذ مشروع ربط البلدة بشبكة الألياف البصرية وقد تكفل به المجلس البلدي غريان بالشراكة مع شركة هاتف ليبيا فرع الجبل الغربي للإشراف الفني على عمليات الحفر وتوريد ومد المواسير وسحب الكوابل و المعدات الطرفية و غير ذلك من أعمال.

لجنة من أهالي “الرابطة” ساندت القيمين على المشروع من مهندسين وفنيين وذلك لربط بلدتهم بتقنيات اتصالات رقمية ومعلوماتية ذات سرعات فائقة وجودة عالية وحزم كبيرة لمواكبة التطور العالمي في مجال الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين-حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لبلدية غريان.

كما يهدف المشروع إلى ربط منظومة الجوازات وما يستحدث من منظومات مستقبلية للمصارف والسجل المدني وشركات الاتصالات وتحقق ذلك بناء على تعاون وموافقة المسؤلين بإدارة النهر الصناعي “بن غشير” للربط على الشبكة.

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