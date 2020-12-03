سفير هولندا: ندعو للإفراج الفوري الغير مشروط عن “بن دله”

قال سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، في تغريده مقتضبه على حسابه الرسمي بموقع توتير:” نعرب عن قلقنا البالغ حول اختطاف الدكتور “بن دلة”، وندعو إلى إفراجه الفوري الغير مشروط”.

في سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اختفاء نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، الذي خُطف ظهر الثلاثاء في منطقة 11 يونيو بالعاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، لطلعت عليه “الساعة 24″، إن بن دلة، وأستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف، تعرض لكمين حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظاميا، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

ودعت البعثة إلى إطلاق سراح بن دلة الفوري وغير المشروط، كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.